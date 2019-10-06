В Николаеве на кольце столкнулись «Geely» и «Chevrolet Camaro»

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги в Николаеве и области» В Николаеве в воскресенье, 6 октября, на кольце возле автовокзала столкнулись «Geely» и «Chevrolet Camaro».

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Оба автомобиля двигались по кольцу и в момент выхода с кольца водитель «Geely» не предоставил преимущество «Chevrolet» и не выдержал боковой интервал, что привело к столкновению.

Патрульные составили на него административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил дорожного движения»). Инспекторы регулируют движение.

Ранее сообщалось, что в Николаеве «маршрутка» догнала «Infiniti» – пострадали три человека.