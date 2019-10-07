Экс-президент Украины Порошенко не смог уехать с Майдана на такси

После акции «Нет капитуляции» на Майдане Независимости в центре Киева с пятым президентом Украины Петром Порошенко не смог уехать на такси.

Соответствующее видео опубликовал у себя на странице в Facebook пользователь Руслан Кошурба.

На видео Порошенко подходит к такси, открывает дверь и о чем-то говорит с водителем. Через минуту несколько человек из толпы, окружившей машину, говорят: «Нет?» и начинают кричать. Другие, напротив, начали скандировать: «Порошенко!». Сам экс-президент, выйдя из машины, говорит: «Там аппарата нет» и вместе с супругой Мариной Порошенко уходит.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что услышал призыв Президента Украины Владимира Зеленского к единству и готов помогать в реализации Минских договоренностей.