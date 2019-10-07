В Николаеве ночью таксиста ударили ножом в спину

Ночью в понедельник, 7 октября, возле гостиницы «Турист» в Николаеве водитель автомобиля такси получил ножевое ранение в спину.

Об этом сообщают «Новости-N».

Предварительно известно, что у водителя такси произошел конфликт с 4 мужчинами, в ходе которого таксиста ударили ножом в спину, в район поясницы. При этом к гостинице подъехала группа других таксистов, чтоб поддержать коллегу.

Пострадавшего госпитализировали в БСМП. Подробностей инцидента пока неизвестно.

Напомним, в Николаеве суд признал виновными юную пару в нападении на таксиста. Парню, который бросался на водителя с ножом за покушение на убийство дали 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, а его подельницу, которая душила жертву удавкой, отпустили, поскольку она уже «пересидела» по «закону Савченко» назначенное ей наказание.