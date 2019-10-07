На Николаевщине «Opel» слетел с дороги и перевернулся – пострадал восьмимесячный ребенок

В Николаевской области в понедельник, 7 октября, легковой автомобиль слетел с дороги в кювет и перевернулся, в результате чего пострадал малолетний ребенок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около 13:40 на 109-м километре автодороги Н-24 «Николаев - Благовещенское» у поворота на Южноукраинск.

В салоне авто, кроме 31-летнего водителя, находились еще двое взрослых и ребенок. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил лишь восьмимесячный мальчик, пока он находится в больнице.

Водитель, 32-летний пассажир автомобиля и мать ребенка от госпитализации отказались.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учета по статье 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства автоаварии. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.