На Николаевщине рабочие нашли авиационную бомбу, когда рыли траншею

В Казанковском районе Николаевщины возле села Пищевица рабочие нашли авиационную бомбу ФАБ-50.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Рабочие нашли бомбу, когда прокладывали трубы в траншеи. Об опасной находке они сразу же сообщили в службу спасения.

Второй подобный случай произошел также в Казанковском районе. Во время выпаса скота мужчина нашел 3 артиллерийских снаряда калибром 76 мм времен прошлых войн. 7 октября группа пиротехнических работ уничтожила найденные боеприпасы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины во время сбора металлолома наткнулся на миномётную мину.