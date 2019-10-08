На Николаещине мужчина получил год условно за то, что напал на полицейского, защищая свою плантацию конопли

Жителя Новобугского района приговорили к году условно за нападение на полицейского, котрый пришел изымать коноплю.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новобугского районного суда Николаевской области.

Как известно, 29-летний мужчина напал на лейтенанта полиции в селе Анастасовка Новобугского района, когда к нему пришли изымать наркотики. На участке нашли 250 кустов, а часть высушенных растений конопли находились на чердаке.

Согласно приговору, на обыск пришли несколько сотрудников полиции, но мужчина, несмотря на разрешение суда, начал угрожать полицейским. Когда один из оперативников вырывал куст из земли, то обвиняемый наступил на него, а когда полицейскому удалось вырвать растение, то мужчина схватил его за другой конец и начал тянуть на себя.

Мужчина не реагировал на просьбы прекратить сопротивление и еще ударил один раз полицейского в туловище. После этого правоохранители применили к нему силу, заломив ему руки.

Во время досудебного расследования обвиняемый и прокурор заключили соглашение о признании виновности по части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») и части 2 статьи 342 («Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащих») Уголовного кодекса. Также стороны согласовали меру наказания – два года ограничения свободы с освобождением от этого наказания и назначением испытательного срока на один год.

В итоге суд утвердил эту сделку, признав вину обвиняемого и назначив оговоренное по сделке наказание.

Отметим, что сам факт выращивания и хранения наркотика расследуется в другом производстве с квалификацией по части 1 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и части 1 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») УК.

Напомним, как в Киеве пьяная группа парней избила полицейского, который сделал им замечание.