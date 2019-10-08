Вместе с замначальника ГУНП Сидоренко в автоаварии погиб начальник наркополиции Николаевщины

Владимир Илличко Вторым погибшим в автоаварии на дороге «Николаев-Херсон» был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, утром 8 октября лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко.

Владимиру Илличко было 39 лет. У него остались жена и 13-летний сын.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц»).

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

По информации «Преступности.НЕТ», полицейские были на личной машине.