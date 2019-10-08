На Николаевщине из-за короткого замыкания горел продовольственный магазин

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В селе Осетровка Николаевской области в понедельник, 7 октября, горел продовольственный магазин.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области. 

В 4:04 на пункт связи 22-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании продовольственного магазина на улице Москаленко.

Благодаря оперативным действиям прибывших двух отделений подразделения пожар на площади 240 квадратных метров в 05:05 локализовали, а в 09:20 - полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. От ГСЧС на месте работало две единицы техники и пять человек личного состава. Дополнительно привлекались работники полиции.

Ранее сообщалось, что в селе на Николаевщине загорелась пристройка к гаражу – огонь перебросился и на крыши.

Мила Волкова

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