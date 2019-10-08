На полигоне «Широкий лан» военные снова жалуются на условия: «Ждут Бирюкова и Петю, хотят спросить, где те казармы или деньги»

В сети в очередной раз появились фото условий проживания военнослужащих на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

Об этом в Facebook сообщил депутат Криворожского городского совета, куратор батальона «Кривбасс» Николай Колесник.

«Ширлан. Шестой год войны. Ждут Бирюкова и Петю, хотят спросить, где те казармы, или деньги где, выделенных на строительство», – написал сначала Колесник.

Позже он еще раз написал об условиях на полигоне, отметив, что волонтеры искали поддоны, чтобы как-то обеспечить передвижение посреди болота.

«Когда сядет рядом с тем «курортом» вертолет и срочно проведут совещание с ответственными лицами с МО, особенно с теми которые писали в ФБ вместе с Бирюковым, какик натовские стандарты условий будут на Ширлане уже в конце 2018 года, с теми, кто заключал договоры на сотни миллионов гривен, вот поставить их в туфлях прямо, в грязь по колено, и пусть бодро, хорошо поставленным голосом, сообщают», – добавил он.

Напомним, что проблема ужасных условий проживания на «Широком лане» поднималась несколько раз. В частности, из-за этого в феврале 2016 года 46 бойцов из 53-й отдельной механизированной бригады устроили пеший поход в николаевскую прокуратуру.

А в марте 2018 года в сети опубликовали фото ужасных условий жизни украинских военнослужащих в палатках на этом полигоне. Военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена. Военная прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим, прибывающим на полигон.

Также напомним, что в марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. А советник президента Юрий Бирюков позднее написал на своей странице в Facebook, что строительство на «Широком лане» реализовывается на разных этапах и «это то, что останется после нашей работы в МО». Компания «РОСТ» должна была получить за работы на полигоне 232 миллиона гривен.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2018 года приезжал на «Широкий Лан» и заявил, что строительство военного городка на полигоне будет завершено к 2019 году.

Также сообщалось о том, что в Минобороны заявили, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий лан». Сумма потраченных средств на строительство лагерного городка на территории полигона составляет 308,77 миллиона гривен.