На Николаевщине из-за взрыва газа на кухне пострадала женщина

В Новобугском районе из-за взрыва газа пострадала женщина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В Службу спасения поступило сообщение от дежурного фельдшера, что в Новобугскую Центральную больницу доставили ​​женщину с ожогами конечностей II-й степени 30% тела.

«Вероятно, из-за неосторожного обращения с газовыми приборами, в летней кухне произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к травмированию женщины и разрушения перекрытия здания», – говорится в сообщении ГУ ГСЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются специалистами соответствующих служб.

В ГСЧС призывают граждан быть осторожными при обогреве помещений различными устройствами.

Напомним, как в Дрогобиче из-за взрыва обвалилась часть четырехэтажного дома.