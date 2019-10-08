Полиция разыскивает свидетелей аварии в Первомайске, когда автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Полиция разыскивает свидетелей аварии в Первомайске, которая произошла в понедельник, 7 октября, в результате которой пострадал пешеход.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 19:30 на улице Автодоровская вблизи райгосадминистрации, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, и скрылся с места происшествия.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия 60-летний пешеход получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

«Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые стали свидетелями указанной автоаварии, или владеют какой-либо информацией о транспортном средстве, причастном к указанному событию, и могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную ДТП, обратиться по адресу: г. Первомайск , ул. Михаила Грушевского, 29 или звонить (063) 128-72-16, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что полиция также разыскивает свидетелей автоаварии на дороге «Николаев-Херсон», в котором трагически погибли руководители Николаевской полиции.

Как известно, утром 8 октября около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.