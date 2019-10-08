Николаевские спасатели достали с крыши магазина 6-летнюю девочку, которая залезла туда через балкон, пока мамы не было дома

Во вторник, 8 октября, в Николаеве на улице Архитектора Старова спасатели сняли девочку, которая залезла на крышу магазина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 12:20 от очевидцев в Службу спасения поступило сообщение, что на крыше магазина, который расположен на первом и втором этаже в девятиэтажном жилом доме находится маленькая девочка.

К месту вызова направлены спасатели 1-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью автолестницы командир отделения подразделения, прапорщик службы гражданской защиты Павел Иванов добрался к ребенку на крышу и через окно балкона уже вдвоем они попали в квартиру, где ожидали прибытия матери.

При выяснении обстоятельств стало известно, что женщина 30-ти лет на несколько минут отлучилась в лечебное учреждение, а 6-летнюю девочку оставила одну.

Напомним, как ранее в Николаеве спасатели вызволили женщину, за которой захлопнулась балконная дверь.