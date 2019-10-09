На Николаевщине из-за нарушения правил обогрева за сутки произошло три пожара в жилых домах – погибли два человека

В Николаевской области за минувшие сутки, 8 октября, произошло три пожара в домовладениях, в которых погибли два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Случаи горения зарегистрированы в Николаевском, Братском и Вознесенском районах области. Предварительные причины возникновения этих пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печей.

В ГСЧС отметили, что количество пожаров в частном секторе возрастает с наступлением холодного времени года. Гарантия безопасного обогрева жилья зависит от соблюдения хозяевами правил пожарной безопасности, но не всегда наставления и рекомендации специалистов ГСЧС принимаются во внимание и выполняются.

Напомним, что в Новобугском районе из-за взрыва газа на кухне пострадала женщина.