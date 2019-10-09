«Я уговорил его пойти и поднять с колен криминальную полицию Николаевщины», – Аброськин о погибшем в ДТП офицере Сидоренко

Сергей Сидоренко Экс-первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что именно он инициировал вопрос о том, чтобы перевести Сергея Сидоренко на должность в криминальную полицию Николаевской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, утром 8 октября около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.

«День прошел, но я до сих пор не могу поверить, что Сергея Сидоренко уже нет в живых, а еще утром они вдвоем с Владимиром Илличко ехали на службу, были планы на день, но... их не стало», – написал он.

«Я видел смерть людей практически каждый день на протяжении всей своей 25-летней службы в подразделениях криминальной милиции, а впоследствии полиции. Последние пять лет я хоронил совсем молодых своих друзей, подчиненных, которые были убиты на войне. Но все равно я не могу понять, почему гибнут лучшие, которые днем ​​и ночью отдавали себя службе, а сколько бы они еще и важного и хорошего могли сделать для обычных граждан нашей страны... Уходят, к сожалению, лучшие, которые должны были еще воспитывать своих детей, а они ушли от нас в вечность...» – добавил Аброськин.

«Различные же «военные туристы-липовые защитники» со льготами и другой хлам продолжает жить и плести интриги... Вот этого не могу понять. Как же так, где же справедливость? ..» – посетовал экс-первый замглавы Нацполиции.

По словам Аброськина, они с Сидоренко познакомились почти 20 лет назад в Крыму, когда он был оперативником уголовного розыска в Херсонской области. Они были в хороших дружеских отношениях, но по определенным причинам за последние 15 лет так и не могли встретиться. Также он добавил, что в скором времени у Сидоренко должна была состояться свадьба.

«С Сергеем мы познакомились в Севастополе в начале 2000 года, когда мы помогли им, херсонским операм уголовного розыска, задержать вооруженных преступников, а потом уже они в Херсоне помогли нам. У нас никогда не было времени собраться и спросить друг у друга «как же у тебя дела, друг», мы все планировали вот раскроем это убийство и обязательно соберемся, а потом другое убийство, потом война, и так в течение последних 15 лет», - отметил Аброськин.

«Мы все бежали и бежали... Вот решили, что точно встретимся на свадьбе Сергея, но не судьба. Уже не встретимся, потому что не будет уже свадьбы у Сергея Сидоренко... А может не нужно было все бежать вперед и пытаться всем помочь? Может нужно иногда остановиться и поддержать друг друга, тех, кто действительно для тебя важен? Цените жизнь, уделяйте время близким и друзьям, потому что все может измениться в одно мгновение и будет уже поздно. Вспомните моего друга Сергея, он был очень достойным человеком. Покойся с миром, друг», – написал Аброськин.

Также экс-начальник криминальной полиции Украины извинился перед родителями офицера, потому что именно он предложил Сидоренко возглавить криминальную полиции Николаевской области.