В Николаеве на перекрестке не разминулись «Toyota» и «ВАЗ»

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Утром в среду, 9 октября, в Николаеве на улице 2-я Военная произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Toyota» и «ВАЗ-2101».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Столкновение автомобилей произошло на пересечении улиц 2-я Военная и Каразина. Как утверждают очевидцы, «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении иномарке, в результате чего и произошло ДТП.

На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то в аварии. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"
Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"
Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

Напомним, что ранее в центре Николаева на перекрестке столкнулись «Toyota» и «Москвич».

Виолетта Чех

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