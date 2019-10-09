В Коблево на базе отдыха под рабочими обвалилась плита балкона – один погиб, двое травмированы

Фото - иллюстрация В Коблево пострадали двое и погиб один человек из-за обвала плиты, на которой они стояли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Трое жителей Ивано-Франковской области прибыли в Коблево для трудоустройства разнорабочими на одну из баз 6 октября. Чтобы осмотреть объем работы, мужчины поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа, и стали на бетонную плиту, которая осталась от балкона. От веса плита обрушилась вместе с людьми.

В результате обрушения один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия, второй с телесными повреждениями был доставлен в больницу, третий получил ссадины и синяки и от госпитализации отказался. Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, как в Николаеве на Соборной от старого балкона отпал кусок камня и едва не зацепил девушку.