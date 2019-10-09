Нацкорпус пытался прорваться через блокпост в Золотое, где планируется отвод войск - произошли столкновения с полицией

В среду, 9 октября, ветераны АТО и ООС, а также активисты Нацкорпуса пытаются прорваться в Золотое Луганской области, где сегодня должны быть разведены войска.

Об этом сообщают у себя в соцсетях члены Нацкорпуса, которые пытались прорваться через блокпост.

Ветераны и участники акции подошли к блокпосту, однако полиция их не пускает. Как сообщают очевидцы в соцсетях, полицейским была дана команда «К бою», чтобы те открывали огонь по тем, кто хочет прорваться через блокпост в Кременном.

"Противостояние днем 9 октября продолжается, полиция стреляет в воздух. Ветераны вступают в стычки с правоохранителями. Проехать к Золотому участникам акции не удается. Дорогу преграждают автомобили", - сообщают они.

В результате столкновений пострадал боец батальона "Луганск-1".

Напомним, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, намеченное на этот день в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями, откладывается как минимум на неделю, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам.