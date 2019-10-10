В Николаеве на Пушкинском кольце столкнулись «Daewoo» и троллейбус – на участке ДТП образовалась пробка

В Николаеве в четверг, 10 октября, на пересечении проспекта Центрального и улицы Пушкинской произошло столкновение «Daewoo» и троллейбус.

Об этом сообщает «0512».

Троллейбус маршрута №9 (микрорайон «Северный» - ЖД вокзал) и автомобиль «Daewoo Lanos» столкнулись на кольце в направлении Центрального рынка.

В результате ДТП никто не пострадал, однако с микрорайона «Соляные» до Пушкинского кольца образовалась огромная пробка.

На месте работают сотрудники патрульной полиции. Все обстоятельства выясняются.

Напомним, как в Николаеве троллейбус врезался в припаркованный «Volkswagen».