Выживший участник ДТП, в котором погибли начальники полиции Николаевщины, уверяет, что не помнит, как произошла авария

Участник дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Николаев-Херсон», в котором погибли двое высокопоставленных полицейских Николаевщины, говорит, что не помнит обстоятельств аварии.

Об этом говорится в сюжете «UA: Миколаїв».

Как известно, утром 8 октября около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли. Предварительно, на встречную полосу выехал «Lexus».

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.

– Следователь пытался опросить водителя «Lexus», но последний дал показания, что он ничего сейчас не помнит, – рассказала врио главного специалиста по связям с общественностью ТУ ГБРУ в Николаеве Елена Резникова.

Главврач Больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов отметил, что после ДТП пострадавшему провели оперативное вмешательство в районе таза и бедра. Сейчас его состояние стабилизировалось, он находится на вытяжении. Позже будет решаться вопрос, где он будет лечиться – в Николаеве или по месту жительства.

Напомним, что экс-первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что именно он инициировал вопрос о том, чтобы перевести Сергея Сидоренко на должность в криминальную полицию Николаевской области.