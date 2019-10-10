В центре Николаева на перекрестке с неработающими светофорами столкнулись «ВАЗ» и «Volvo»

В Николаеве в четверг, 10 октября, на улице Московской столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Volvo».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ» ехал по улице Московская со стороны Пограничной в сторону проспекта Центрального. В то же время по улице Чкалова в сторону ОДК двигался «Volvo», который не предоставил преимущества в движении «ВАЗу», в результате чего и произошло столкновение транспортных средств.

От удара «ВАЗ» развернуло на 180 градусов. Вследствие аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Отметим, что на момент аварии на этом перекрестке не работал светофор – его починкой начали заниматься уже после самого ДТП.