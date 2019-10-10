В Николаеве под колеса трамвая попал мужчина – он умер в больнице от полученных травм

Фото - иллюстрация В Николаеве 9 октября в 19:20 на улице Кузнецкой, вблизи 5-й Слободской, 55-летний водитель-стажер трамвая сбил 58-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на мужчину, который находился возле трамвайных путей. Пешехода с травмами доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые стали свидетелями или могут предоставить видеозаписи указанного события, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (063) 048-39-38, 102», - сообщили в полиции.

Как рассказали «Преступности.НЕТ» в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области, по предварительным данным, пешеход переходил трамвайные пути, водитель ему посигналил и применил аварийное торможение. Трамвай не успел остановиться и повредил мужчине ногу.

Напомним, что ранее в Николаеве трамвай сбил насмерть женщину.