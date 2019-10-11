Американец ограбил банк, потому что ему не хватало денег на празднование свадьбы – невеста узнала и заставила его сдаться

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Хит и его невеста
Житель Техаса Хит Эдвард Бампус не мог собрать достаточную сумму денег, чтобы купить кольца и отыграть свадьбу со своей возлюбленной, поэтому ограбил банк.

Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на Daily Mail.

За сутки до церемонии Хит отъехал 40 километров от своего дома в городок Гровтон и, пригрозив оружием, потребовал у кассира местного отделения банка отдать наличные.

В ходе небольшого диалога он признался, что деньги нужны ему для свадьбы. Мужчина забрал все деньги, а по дороге домой избавился от пистолета и одежды, в которой был.

Несмотря на то, что лицо Хита попало на камеры наблюдения, в полиции не смогли самостоятельно опознать грабителя. Тогда местные власти разместили снимки на своей странице в сети.

Мужчину опознала его невеста и заставила его сдаться властям. Жених отдал почти всю украденную сумму, но против него выдвинули обвинения в ограблении с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что в Николаеве херсонец обокрал магазин женской одежды – якобы он хотел «сделать подарок девушке».

Мила Волкова

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