Американец ограбил банк, потому что ему не хватало денег на празднование свадьбы – невеста узнала и заставила его сдаться

Хит и его невеста Житель Техаса Хит Эдвард Бампус не мог собрать достаточную сумму денег, чтобы купить кольца и отыграть свадьбу со своей возлюбленной, поэтому ограбил банк.

Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на Daily Mail.

За сутки до церемонии Хит отъехал 40 километров от своего дома в городок Гровтон и, пригрозив оружием, потребовал у кассира местного отделения банка отдать наличные.

В ходе небольшого диалога он признался, что деньги нужны ему для свадьбы. Мужчина забрал все деньги, а по дороге домой избавился от пистолета и одежды, в которой был.

Несмотря на то, что лицо Хита попало на камеры наблюдения, в полиции не смогли самостоятельно опознать грабителя. Тогда местные власти разместили снимки на своей странице в сети.

Мужчину опознала его невеста и заставила его сдаться властям. Жених отдал почти всю украденную сумму, но против него выдвинули обвинения в ограблении с отягчающими обстоятельствами.