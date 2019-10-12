На Николаевщине столкнулись «Toyota Land Cruiser» и «Mercedes» – пострадали оба водителя и 11-летняя девочка

В Первомайском районе в субботу, 12 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие «Mercedes-Benz» и «Toyota Land Cruiser», в котором пострадали двое водителей и 11-летняя девочка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Столкновение «Mercedes-Benz», под управлением 49-летнего жителя Южноукраинска, и «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился 35-летний житель Киевской области произошло около 09:00 на автодороге «Кировоград-Платоново» в районе поворота в направлении Первомайска.

«В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 11-летняя пассажир автомобиля «Mercedes Benz» получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», – отметили в полиции.

Также решается вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествию.

Напомним, как в центре Николаева на перекрестке с неработающими светофорами столкнулись «ВАЗ» и «Volvo».