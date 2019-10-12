На Японию обрушился тайфун «Хагибис»: Один погибший, затопленные районы и разрушенные дома

На Японию в субботу, 12 октября, обрушился мощный тайфун «Хагибис», который принес сильные ливни и наводнения.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на dpa.

По данным местных СМИ, в результате непогоды погиб как минимум один человек - его нашли в перевернутом автомобиле в городе Итихара, к востоку от Токио. Еще пять человек в этом районе получили ранения.

Скорость ветра достигает 162 километров в час с порывами скоростью 216 километров в час. Из-за сильного ветра был разрушен один дом, еще в нескольких были повреждены крыши. В нескольких городах в центральной Японии затоплены целые районы.

В результате шторма в стране были отменены более 1660 авиарейсов. В восточной и центральной частях страны остановлено движение многих поездов. Кроме того, из-за тайфуна отменили две запланированные на субботу игры Чемпионата мира по регби, а организаторы Гран-при автогонок «Формулы-1» в Японии перенесли квалификационные заезды с субботу на воскресенье.

По словам главы департамента прогнозов Метеорологической агентства страны Ясуси Кадзихара, «Хагибис» может стать самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию с 1958 года. Тогда в результате стихии в стране погибли более 1200 человек.

Ранее сообщалось, что во время тайфуна на Филиппинах погибло 49 человек.

Напомним, что в 2018 году в результате масштабных наводнений и оползней в Западной Японии 70 человек погибли, десятки других пропали без вести.