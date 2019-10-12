В Николаеве после столкновения с «Жигули» перевернулся внедорожник

В Николаеве в субботу, 12 октября на пересечении улиц Пушкинская и Никольская столкнулись «ВАЗ-2107» и «LandMark», после чего внедорожник перевернулся.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Водитель «LandMark» рассказал, что двигался по Никольской в сторону Наваринской. По его словам, когда он на зеленый сигнал светофора пересекал Пушкинскую, на перекресток выехал «ВАЗ» и врезался в бок джипа. От удара авто перевернулось.

В результате происшествия никто не пострадал. Движение по двум полосам по Никольской затруднено. На месте работает патрульная полиция.

Фото: "Свідок.інфо".

Напомним, как на Николаевщине столкнулись «Toyota Land Cruiser» и «Mercedes» – пострадали оба водителя и 11-летняя девочка.