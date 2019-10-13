На Николаевщине за сутки горели хозпостройка, солома в тюках, летняя кухня и бытовой вагон

В субботу, 12 октября, николаевские спасатели четыре раза выезжали на пожары разного характера.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевский области.

Первый случай произошел в селе Кумари во Врадиевском районе, там горело солома в тюках. Информация о пожаре на пункт связи 13-й государственной пожарно-спасательной части поступила в 12:48. На место выехало дежурное отделение 13-й ГПСЧ. Благодаря слаженной работе пожарных пожар на 250 квадратных метрах в 13:05 локализовали, а в 14:10 полностью ликвидировали. Причина пожара устанавливается. От ГСЧС работала 1 единица техники и 5 человек личного состава. Дополнительно привлекался трактор МТЗ-82 с бочкой.

Второй случай, произошел в 16:41 в частном секторе на улице Центральная, село Куриные Лозы, Кривоозерского района. По указанному адресу направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачена летняя кухня на территории частного домовладения. Уже в 17:18 пожарные локализовали пожар на 48 квадратных метрах а уже в 17:40 полностью ликвидировали. Причина пожара - короткое замыкание электросети. От ГСЧС работала 1 единица техники и 5 человек личного состава.

О третьем случае на улице Сивкова село Явкино Баштанского района стало известно в 19:45. К месту происшествия направили пожарных 7-й ГПСЧ. По прибытию установлено, что огнем охвачена хозяйственная постройка. Благодаря оперативным действиям пожарных в 20:14 пожар на 70 квадратных метрах локализовали, а в 20:54 ликвидировали. Причина пожара устанавливается. От ГСЧС работала 1 единица техники и 4 человека личного состава. Дополнительно привлекался трактор МТЗ с бочкой и автомобиль ГАЗ-53 с бочкой, а также работали сотрудники полиции.

В 20:37 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре бытового вагона на улице Весенняя пгт. Веселиново, Веселиновского района. По указанному адресу направлено дежурное отделение пожарных 11-й государственной пожарно-спасательной часок. По прибытию установлено, что огнем охвачено почти весь вагон, и существует угроза опрокидывания огня на рядом расположенные вагоны. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание на площади 25 метров квадратных в 21:17 локализовали, а в 22:01 ликвидировали. Причина пожара устанавливается. От ГСЧС работала 1 единица техники и 5 человек личного состава. Также привлекались сотрудники полиции.

Напомним, что в селе Осетровка Николаевской области в понедельник, 7 октября, горел продовольственный магазин.