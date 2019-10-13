В США обрушился недостроенный отель – есть погибшие, десятки пострадавших

В Новом Орлеане частично обвалился недостроенный отель Hard Rock.
Об этом сообщает AP.
Инцидент произошел в воскресенье около 9 утра по местному времени в здании, которое должно было стать отелем Hard Rock.
Из-за обвала более двух десятков людей получили ранения, двое людей погибли.
«Большая часть строения признана нестабильной, обвалиться может и строительный кран, который нависает над обломками. Это значительно усложняет поисковые работы», - говорится в сообщении.
Причины разрушения пока неизвестны.
Напомним, в Калифорнии на пляже обрушилась скала – погибло трое отдыхающих.