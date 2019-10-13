В Киеве женщина умышленно бросилась под колеса «маршрутки» - водитель не успел вовремя среагировать

В Киеве на Броварской окружной произошло ДТП с участием маршрутного такси.

Об этом сообщает Информатор, у которого в распоряжении есть видео момента аварии, снятое на видеорегистратор.

На видео видно, как маршрутное такси едет, не превышая скорость. В этот момент женщина начала выходить на дорогу в неположенном месте, а автобус остановился. Когда он начал движение, женщина внезапно бросилась под колеса транспорта и водитель переехал ей ноги.

По словам водителя, который прислал видео, в результате аварии пострадавшая получила переломы обеих ног. О причинах ее поступка неизвестно.

Напомним, в Николаеве женщина наигранно упала перед едущим автомобилем – водитель вовремя среагировал. Позже стало известно, что женщина, которая намерено упала под колеса автомобиля в Николаеве, совершала хулиганские действия еще и в больнице скорой медицинской помощи и в Заводском отделе полиции.