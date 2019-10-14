В центре Николаева прорвало канализацию – стоки вылились на улицу Никольскую

В центре Николаева 14 октября прорвало канализацию, и стоками оказалась залита улица Никольская.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Неприятный запах чувствуется за квартал. Отходы льются по Никольской в сторону университета и по улице Пушкинской в сторону Ингульского моста.

Напомним, что из-за старых коммуникаций в центре Николаева приходится постоянно чинить водопровод и канализацию. Напомним, что в августе «Николаевводоканалу» согласовали программу обновления инфраструктуры на 15 лет. Директор предприятия отмечал, что в Николаеве довольно устаревшая инфраструктура и аварии на коллекторах могут привести к техногенной катастрофе, если заранее не взяться за эти проблемы.