На Николаевщине столкнулись два автомобиля – четыре человека погибло, шестерых доставили в больницу

В Николаевской области на 103-м километре автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев 14 октября столкнулись автомобили «Opel Vectra» и «Москвич».

Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям сообщили об аварии в 18:53. Произошло лобовое столкновение автомобилей «Opel Vectra» и «Москвич 2141», в результате чего погибли 4 человека (из них 1 ребенок), еще 6 получили травмы, из них двое детей. Всех пострадавших на каретах скорой медицинской помощи направили в больницу Южноукраинска.

Для ликвидации последствий аварии привлекали 2 единицы техники и 8 спасателей, которые потушили пожар «Opel Vectra» и деблокировали тела двух погибших из другого авто. Обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники полиции.

В полиции Николаевской области уточнили, что ДТП случилось в Арбузинском районе.

«В результате столкновения погибли 48-летний водитель «Москвича» и двое его пассажиров, мужчина и 7-летняя девочка, а также пассажирка «Opel Vectra». Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение», - сообщили в полиции.

Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты Следственного управления и спасатели. Начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц»). Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, что разыскиваются свидетели ДТП на дороге «Николаев-Херсон», в котором погибли руководители Николаевской полиции.