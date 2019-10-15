Полиция ищет свидетелей ДТП на Николаевщине, где погибли четверо и пострадали шестеро человек

Полиция ищет свидетелей трагической автоаварии в Арбузинском районе, которая произошла вечером 14 октября.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые стали свидетелями указанной автоаварии, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших указанную ДТП, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (063) 048-39-38, 102», – обратились в полиции.

Как известно, в результате столкновения Opel Vectra» и «Москвич» на 103-м километре автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев погибли 48-летний водитель «Москвича» и его 22-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка этого авто, десятилетняя девочка, умерла в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Также на месте автоаварии погибла и 29-летняя пассажирка «Opel Vectra».

С телесными повреждениями разной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены шесть человек: 21-летний водитель «Opel», его пассажир 34-х годов и трехлетняий ребенок. Из автомобиля «Москвич» - двое пассажиров 46-ти и 24-х лет, а также пятилетняя девочка.

Сейчас следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц»). Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины устанавливаются. Назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, что разыскиваются свидетели ДТП на дороге «Николаев-Херсон», в котором погибли руководители Николаевской полиции.