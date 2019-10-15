В Запорожье школьница избивала ногами девушку, пока остальные снимали это на видео

В Запорожье 15-летняя девушка избила двоих школьниц. Её друзья снимали это на видео.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В воскресенье, 13 октября, в телеграмм-канале полиция обнаружила публикацию с видеозаписью, на которой зафиксирован факт нанесения телесных повреждений неизвестной девушке.



Полицейские выяснили, что 12 октября на территории учебного заведения, расположенного по улице Парамонова, несовершеннолетняя нанесла телесные повреждения девушке. Та в больницу не обращалась. Также во время конфликта телесные повреждения получила еще одна девушка, которой на видеозаписи нет. Её с травмами госпитализировали в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. С помощью общественности, полицейские установили участников инцидента, пригласили их в отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий. Кроме того, с подростками проводит профилактические беседы ювенальная превенция.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по признакам части 2 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице, девушке 2004 года рождения, уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное расследование.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

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