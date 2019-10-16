В США поймали заключенных, которые несколько раз сбегали из тюрьмы за виски

В американском штате Техас поймали четырех заключенных, которые несколько раз сбегали из тюрьмы и возвращались с виски.

Об этом сообщает ABC13.

Так, 34-летний Джулиан Лемус, 45-летний Роберт Янг, 25-летний Лео Мартинез и 35-летний Сильвестр Рико неоднократно сбегали из тюремного комплекса Бомонт и приходили обратно с контрабандными товарами.

После нескольких сообщений о побегах представители властей установили наблюдение за комплексом. 11 октября нарушителей поймали. Увидев полицейских и федеральных маршалов, мужчины попытались скрыться, но безуспешно. У них изъяли бутылки с виски и мобильные телефоны. Где они достали эти товары, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Бразилии преступник пытался сбежать из тюрьмы, притворившись своей дочерью.