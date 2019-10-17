В Нидерландах семья из семи человек девять лет прожила в подвале, ожидая «конец света»

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на BBC.

О семье узнали, когда старший сын пришел в местный паб, заказал пиво и попросил о помощи. Он рассказал, что сбежал с фермы и у него есть братья и сестры. Также 25-летний мужчина заявил, что никогда не ходил в школу и 9 лет не был в парикмахерской.

По словам владельца паба, мужчина был растерянным и диким, носил большую бороду и старую одежду. Владелец заведения вызвал полицию.

Правоохранители поехали на ферму и обнаружили скрытые лестницы за шкафом в гостиной, которые вели вниз в подвальное помещение, где жила семья. Эта ферма расположена возле села и добраться до нее можно по мосту через канал.

На ферме полицейские обнаружили большой участок для выращивания овощей и козу. Они арестовали мужчину после отказа сотрудничать.

По предварительным данным местных властей, мать детей умерла до того как семья переехала сюда 9 лет назад. Также власти рассказали, что некоторых детей нет в реестрах, поэтому чиновники даже не знали о них.

Ранее сообщалось, что в Нигерии полиция спасла из школы около 300 человек, которых удерживали в кандалах.