Журналистка телеканала, который связывают с Порошенко» пыталась выдать пикет харьковских предпринимателей за акцию против «формулы Штайнмайера»

В среду, 16 октября, журналистка телеканала «Прямой», записывая новостной сюжет о протестах под Харьковским горсоветом, назвала предпринимателей с рынка «Барабашово», которые митингуют против строительства дороги, противниками «формулы Штайнмайера».

Соответствующее видео появилось в группе «Харьков 1654» в Facebook.

Предприниматели, которые вышли на пикет к мэрии, не давали журналистке записать сюжет, так как услышали, что она называет их участниками акции протеста против формулы Штайнмайера.

Корреспондент «Прямой» заявила, что записывает часть сюжета заранее, а акция "Нет капитуляции" должна начаться под харьковской мэрией позже, однако такое пояснение митингующих предпринимателей не удовлетворило.

Позже под мэрией все-же собрался немногочисленный митинг против формулы Штаймайера, но между участниками двух акций возникли словесные перепалки.

Напомним, депутаты Харьковского горсовета поддержали «формулу Штайнмаера».