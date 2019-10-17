В Николаеве пиротехники уничтожили путем подрыва 78 снарядов

В Николаеве в среду, 16 октября, пиротехники уничтожили 78 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Боеприпасы транспортировали на берег в специально отведенное место и уничтожили путем контролируемого подрыва.

«Осенний этап плановых работ по обследованию подводной акватории Черного моря в районе Кинбурнской косы продолжался с 8 по 16 октября в соответствии с задачами годового плана по разминированию территории области. Сегодня его завершение. Среди находок - разнокалиберные артиллерийские снаряды, инженерные заряды, подрывники и фугасная авиационная бомба», - рассказал начальник ГУ ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели нашли на Кинбурне полсотни снарядов – работы по очистке территории еще продолжаются.