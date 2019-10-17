Герои сюжета о работе маршруток решили отомстить журналисту из Николаева, разослав в СМИ сообщения о том, что он умер

Несколько николаевских интернет-изданий получили фейковое письмо о смерти местного журналиста Юрия Коваленко. Выяснилось, что письмо разослали герои одного из его сюжетов.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что 12 октября на электронную почту нескольких СМИ поступило письмо от имени некой Галины Совы ср следующим сообщением: «Журналист Юрий Коваленко сегодня утром умер от передозировки наркотиками. Деньги погубили». К письму были прикреплены несколько фотографий журналиста с дорисованной траурной лентой.

Через несколько дней Юрий Коваленко опубликовал на своей странице в Facebook скришнот письма и отметил, что таким образом ему «отомстили» за сюжет о работе николаевских маршруток.

«А как ваш день начался? Мой вот так. P.S. Это ссылки из Николаева! За сюжет о маршрутки. Этот сюжет я снимал два года назад, когда работал на телеканале «2+2» журналистом программы «ДжеДАИ». В декабре 2018 писали посты, что я взяточник, а сегодня это. P.S.S. Не дождетесь!» - написал Юрий Коваленко у себя на странице.

Сам Юрий Коваленко в комментарии ИМИ рассказал, что еще два года назад, работая на телеканале «2 + 2» как репортер, он снимал сюжет о работе общественного транспорта в Николаеве. Тогда произошел конфликт с водителем маршрутки и его женой-кассиром. У журналиста пытались отобрать видеокамеру и повредили удостоверения.

«Дело не дошло до суда, его развалили. За два года ни разу мне не позвонило следствие, которое вело дело», - рассказал Юрий Коваленко.

По словам журналиста, Галина Сова, от имени которой СМИ получили письмо о его смерти, ранее у себя на странице в Facebook писала о якобы взятках, которые он якобы получал, при этом заявляя, что у нее есть видеодоказательство, которое она может кому-то продать.

Журналист еще не решил, обращаться с заявлением в полицию из-за того, что дело о нападении на него во время съемок «развалилось».

Напомним, телеканал «NewsOne» отменил телемарафон «Надо поговорить». Причиной тому стали прямые угрозы физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей.