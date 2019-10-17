В Латвии к Зеленскому прорывались мужчины, которые приехали из РФ по турвизе и назывались журналистами – их задержали полицейские

В столице Латвии Риге во время торжеств с участием Владимира Зеленского полицейские задержали двух мужчин с телекамерой и микрофоном, у которых не было никакой аккредитации.

Об этом сообщает «Укринформ».

Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Владимиром Зеленским и его латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Когда Зеленский ушел в толпу пообщаться, к нему протолкнулись двое мужчин с телекамерой и микрофоном, но без каких-либо логотипов СМИ, и начали забрасывать вопросами: «Что с «нормандским форматом?».

К ним сразу подошли полицейские. Мужчины, задававшие вопросы Президенту Украины, назвались журналистами российского телеканала НТВ. При этом у них не было аккредитации для освещения визита и направления от упомянутого канала.

Более того, выяснилось, что они приехали в Латвию с туристической визой, что не позволяет выполнять профессиональные действия. В ответ на вопрос полицейских «журналисты» сказали, что визу им делала какая-то другая фирма, и они «везде так работают». В конце концов обоих задержали для выяснения обстоятельств.

Следует отметить, что «телеоператор НТВ» вел съемку еще утром, в начале визита и встречи двух Президентов.