Ночью на проспекте в Николаеве столкнулись две иномарки – одна от удара снесла дерево и врезалась в забор

Ночью в среду, 16 октября, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Volkswagen» и «KIA», в результате которого пострадали оба водителя.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль «KIA» двигался по проспекту Богоявленскому, в то время как со стороны улицы Молодогвардейская ехал «Volkswagen», который не предоставил преимущества в движении первому, в результате чего произошло столкновение транспортных средств – «KIA» врезался «Volkswagen».

От удара «Volkswagen» отлетел за пределы проезжей части, где по инерции столкнулся с деревом и въехал в забор. Судя по фото, которые опубликовали очевидцы в соцсети, автомобиль снес дерево.

Вследствие аварии пострадали оба водителя – их забрала карета скорой медицинской помощи с травмами неизвестной степени.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, как в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись две иномарки – «Toyota Camry» вылетел с дороги и снес светофор.