В Николаеве ночью горели фургоны с овощами

В Николаеве в среду ночью, 16 октября, горели микроавтобус «DAF» и «ГАЗель» с овощами.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Пожар произошел около 21:05 в районе пересечения улиц Сенная и Рюмина. В 21:16 спасатели локализовали пожар площадью 10 квадратных метров, а в 21:20 ликвидировали.

Огонь успел повредить кабину автомобиля «DAF», капот и крыло автомобиля «ГАЗ-2705», а также овощную продукцию. Причина возгорания и сумма ущерба от пожара устанавливаются.

На место происшествия также выезжали сотрудники полиции.

Напомним, как на Николаевщине у фуры на ходу загорелся полуприцеп с квасом.