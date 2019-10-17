В Сумах две 16-летние девушки умышленно утопили котят в колодце – все происходящее они снимали на видео

Две 16-летние студентки сумского училища выбросили в колодец двух котят. Жесткое видео, которое снимал кто-то третий, попало в интернет.

Об этом сообщает «Страна»

На записи, которую выложила в Facebook группа «Сумы - лучший город в мире» видно, как смеющиеся девушки подходят с будущими жертвами колодцу, одна из них целует животное, а потом они бросают несчастных котов в колодец.

Видео вызвало волну возмущения, девушек опознали и сообщили об этом в полицию. В комментариях сообщают, что девушек зовут Диана К. и Марина З., а учатся они на первом курсе Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна по специальности «визаж и парикмахерское искусство».

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко написала в Facebook, что по данному факту начато производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса - жестокое обращение с животными (самая строгая санкция статьи - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет).

- Личности злоумышленниц должны установить правоохранители, - добавила она.

Напомним, в Одесской области 12-летние подростки ради развлечения забили камнями до смерти бездомного.