В Николаеве отпустили под условный срок грузина, у которого нашли мягкие игрушки с «закладками» наркотиков

Фото с места задержания В Николаеве суд приговорил к 1,5 годам условно гражданина Грузии Левана Дадиани, у которого изъяли спрятанные в мягких игрушках наркотики.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаева.

Как известно, 40-летнего ранее судимого гражданина Грузии, у которого изъяли подготовленные для «закладок» наркотики, полицейские задержали в начале 2018 года возле почты, где он забрал посылку с игрушками. Тогда сообщалось, что он должен был распространять на территории Николаева путем «закладок». В свертках был димедрол и метадон.

На момент вынесения приговора, Леван Дадиани был безработным и без места регистрации жительства. В 2008 году Ленинский райсуд Николаева признал его виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 187 («Разбой»), части 3 статьи 357 («Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение»), части 2 статьи 185 («Кража»), части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса. За эти преступления его приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

В суде обвиняемый признал свою вину. В своих показаниях он сообщил, что не знает у кого покупал наркотики, отметив лишь, что общался при заказе с женщиной по телефону. Он также рассказал, что должен был заплатить за наркотики после получения посылки, скинув деньги на банковскую карту, но не собирался этого делать поскольку у него не было таких средств.

Обвиняемый также уверял, что приобрел метадон и димидрол для личного употребления, а после задержания и по сегодняшний день не употребляет наркотические вещества.

В итоге суд признал Дадиани виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и приговорил к трем годам лишения свободы. Одновременно суд освободил его от тюрьмы, назначив испытательный срок на один год и шесть месяцев.

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