Николаевские спасатели провели беседы о пожарной безопасности в быту с жителями микрорайона Ялты

На Николаевщине продолжается информационно-разъяснительная кампания, направленная на информирование населения и сосредоточения внимания граждан на правилах пожарной безопасности в быту.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Инспекторский состав ГУ ГСЧС в Николаевской области систематически проводит рейдовые отработки жилого сектора. В четверг, 17 октября, сотрудники Заводского райотдела Главного управления вместе с социальным работником и представителем органов власти района посетили жителей микрорайона Ялты.

«С начала года на территории нашей области произошло 573 пожаров в жилье на которых погибло 25 человек, в Николаеве 229 (погибших-5). В Заводском районе Николаева произошло 60 пожаров в жилье на которых погиб 1 человек. Этого могло бы не случиться, если бы жители нашего края были осторожными при использовании огня, следили за исправностью электрооборудования и печного отопления, не курили в постели и вообще - придерживались правил пожарной безопасности»,- отмечали рейдовики.

Специалисты службы акцентировали внимание жителей на том, что нельзя перегружать электросеть и использовать самодельные или неисправные газовые и электрические приборы, оставлять маленьких детей без присмотра в помещениях с включенной бытовой техникой и тому подобное.

Также во время бесед спасатели интересовались у людей, позаботились ли они о надлежащем состоянии обогревателей, печей, груб, каминов, газовых котлов перед началом отопительного сезона. Во время общения всем вручили тематические листовки с рекомендациями и указанием номера 101.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине за сутки горели хозпостройка, солома в тюках, летняя кухня и бытовой вагон.