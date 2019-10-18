В Днепре мужчина обстрелял автомобиль из ружья – водитель погиб на месте

Вечером 17 октября, в Днепре на улице Набережная Заводская обстреляли автомобиль Mercedes, его водитель 1992 года рождения погиб на месте от полученного огнестрельного ранения.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

На месте преступления было обнаружено семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Четверо возможных подозреваемых были доставлены в отделение полиции.

Позже в полиции сообщили, что главным подозреваемым в убийстве является неработающий 30-летный житель Днепра, у которого во время обыска изъяли гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, неизвестные лица ночью 10 сентября обстреляли дом главы Малинской объединенной территориальной громады в Березновском районе Ровенской области.