ГПУ сегодня объявит о подозрении Гладковскому по двум эпизодам – ложное декларирование и нарушение закона тендерных закупок

Генпрокуратура 18 октября объявит о подозрении по двум эпизодам бывшему заместителю секретаря Совета по нацбезопасности и обороны и нынешнему президенту корпорации «Богдан» Олегу Гладковскому.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире «1 + 1», сообщает hromadske.ua.

Он отметил, что вечером 17 октября завершалась работа над проектом сообщение о подозрении.

Генпрокурор сообщил, что Гладковскому объявят о подозрении по двум эпизодам:

- заведомо ложное декларирование сведений, то есть нарушение антикоррупционного законодательства;

- нарушения законодательства при проведении тендерных закупок и использования служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих закупок, в результате чего была получена неправомерная выгода.

Рябошапка отметил, что к материалам дела приобщали расследования журналистов по хищений в «Укроборонпроме».

«Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы сообщить (18 октября) о подозрении в совершении двух преступлений», - заявил генпрокурор.

Как известно, 17 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). В то же время нардеп от «Европейской солидарности» Артур Герасимов заявил, что сообщения о задержании Олега Гладковского являются фейком, ложью и не соответствуют действительности, а из аэропорта он отправился домой. Сын Гладковского отрицает, что его отца освободили, а сам фигурант объявил голодовку в знак протеста

Напомним, что ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.