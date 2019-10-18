В Николаеве ночью «Nissan» врезался в гараж – у водителя были явные признаки алкогольного опьянения

В Николаеве в ночь с четверга на пятницу, 18 октября, в микрорайоне Матвеевка произошло ДТП с участием автомобиля «Nissan», который врезался в гараж.

Фотографии с места происшествия опубликованы в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева».

Автор фото отмечает, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. В результате столкновения автомобиль получил значительные механические повреждения.

В патрульной полиции Николаевской области редакции Преступности.НЕТ подтвердили данную информацию. А также отметили, что ночью им поступил вызов по факту ДТП с пострадавшими, однако на месте это не подтвердилось. У водителя было зафиксировано алкогольное опьянение.

На месте ДТП на водителя автомобиля составили протокол по статьям 124 «Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» и 130 КУоАП за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, как ночью в среду, 16 октября, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Volkswagen» и «KIA» - одна от удара снесла дерево и врезалась в забор.