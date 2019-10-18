На Николаевщине после столкновения с «Жигули» пострадал водитель «Mazda»

В Вознесенском районе в пятницу, 18 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «ВАЗ-21074» и «Mazda».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло в 07:50 возле дома № 217 по улице Подзигуна в пгт. Александровка. В результате столкновения легковушек 57-летний водитель автомобиля «Mazda» с телесным повреждением доставлен в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учета по статье 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, как в Вознесенске столкнулись кроссовер и маршрутка. В этом ДТП пострадали восемь человек, в том числе и дети.