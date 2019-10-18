Под Николаевом автобус с военнослужащими попал в тройное ДТП – пострадал один человек

Днем в пятницу, 18 октября, на объездной дороге под Николаевом столкнулись три автомобиля: грузовой «Mercedes-Benz Sprinter», военный автобус «ПАЗ» и грузовик «КрАЗ».

Об этом сообщают «Новости-N».

Авария произошла на объездной дороге на Херсон. «Mercedes-Benz» двигался со стороны Зайчевского в сторону Терновки. По словам водителя, в районе АЗС WOG у его «Mercedes» лопнуло левое переднее колесо. Автомобиль выехал на встречную полосу, где сначала по касательной ударил «КрАЗ», груженый битумом, а потом врезался в военный автобус, двигавшийся следом во встречном направлении.

В результате аварии военнослужащий водитель автобуса госпитализирован с подозрением на переломы.

Транспортные средства получили значительные механические повреждения. На месте работают полиция и следователь. Из-за аварии движение частично затруднено.

Напомним, как в Вознесенске столкнулись кроссовер и маршрутка. В этом ДТП пострадали восемь человек, в том числе и дети.