На Харьковщине подросток на автомобиле с пьяным пассажиром перевернул машину и влетел на ней в столб

В Харьковской области подросток перевернул автомобиль, за руль которого его посадил пьяный автовладелец.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

ДТП произошло в поселке Краснопавловка Лозовского районов 17 октября около 15:50. Полицейские установили, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал право управления своим автомобилем «ВАЗ» несовершеннолетнему знакомому.

14-летний парень не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате автомобиль врезался в столб.

В результате происшествия с телесными повреждениями в районную больницу доставлены 44-летний житель села Елизаветовка и 14-летний житель пгт Краснопавловка. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Следственные действия продолжаются.

Напомним, как на Николаевщине на трассе столкнулись «ВАЗ», за рулем которого был подросток, и микроавтобус – пострадали четверо детей.