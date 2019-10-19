Жители Николаевщины уже сдали в полицию сотни единиц оружия и боеприпасов – чаще несут охотничьи ружья

Жители Николаевской области сдали полицейким сотни единиц различного вооружения и боеприпасов в рамках месячника по сдаче оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, с 1 по 30 октября в Украине и Николаевской области проводится месячник добровольной сдачи оружия, целью которого является предоставление возможности гражданам сдать в полицию незарегистрированное огнестрельное оружие, специальные средства самообороны, боеприпасы и взрывчатые материалы.

С начала проведения этого месячника жители Николаева и области сдали 167 единиц разнообразного оружия, а именно: одно нарезное оружие армейских образцов, восемь охотничьих нарезных ружей, 156 единиц охотничьих гладкоствольных ружей, одно самодельное устройство, 51 единицу газового оружия, восемь снарядов и три гранаты, а также 261 единицу различных патронов и боеприпасов.

В полиции напомнили, что лица, которые в указанный период сдадут незарегистрированное охотничье огнестрельное оружие, газовое, холодное оружие, специальные средства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, после проведения дополнительной проверки технического состояния оружия, оформления соответствующих документов и при наличии законных оснований могут зарегистрировать их в свою собственность.

Согласно действующему законодательству граждане, которые в течение октября обратятся в подразделения полиции, освобождаются от уголовной и административной ответственности за хранение оружия.

Для сдачи оружия можно в любое время обратиться в подразделения полиции по месту их расположения или в Управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области в отдел разрешительной системы по адресу: Николаев, улица Артиллерийская, 4 или по телефонам (0512) 50-15-35, 50-15-40, 50-15-41, 50-15-42.